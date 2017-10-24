В Канаде предложили не пускать Россию на Олимпийские игры 2018 года

2017-10-24 16:10 | www.oxu.az | 4

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Канады — 60-летняя Триша Смит предложила не пускать Россию на Олимпийские игры 2018 года.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание Insidethegames, Смит заявила, что НОК приветствует расследования комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) в масштабном допинг-скандале с участием России. Также она уверена в необходимости временного отстранения РФ от участия в крупных международных стартах, в том числе от Игр в Пхёнчхане.

Мы призываем руководство МОК принять эти меры, чтобы обеспечить целостность международного спорта, — цитирует Смит Insidethegames. — НОК полностью поддерживает МОК и выступает за чистый и этичный спорт. Мы твёрдо уверены, что в олимпийском движении нет места странам, замешанным в допинговых махинациях или каких-либо коррупционных делах.

Напомним, расследование комиссий Самуэля Шмида и Дениса Освальда по делу допингового скандала в сборной России на Играх 2014 года должно завершиться в конце ноября. Олимпийские игры в Южной Корее стартуют 9 февраля 2018 года и продлятся до 25-го числа этого же месяца.

Н.О.