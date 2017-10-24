Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение в 2,6 раза

2017-10-24 18:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) во вторник состоялся аукцион по размещению среднесрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на пять миллионов манатов со сроком обращения 728 дней, сообщает БФБ.

Заявки на облигации были поданы шестью инвесторами на общую сумму в 13,15 миллиона манатов. Из этой эмиссии было реализовано облигаций на сумму пять миллионов манатов.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 100 манатов (при доходности в 15 процентов) и 110,9547 маната (8,9 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 109,0526 маната (при доходности в 9,9 процента), средневзвешенная цена составила 110,612 маната (9,0785 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – 22 октября 2019 года.

Официальный курс на 24 октября составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков)

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