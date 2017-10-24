В Азербайджане отметят 135-летний юбилей Гусейна Джавида

2017-10-24 18:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о проведении 135-летнего юбилея выдающегося азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида.

В 2017 году исполняется 135 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской литературы, великого поэта и драматурга Гусейна Джавида (Гусейна Абдулла оглу Расизаде).

Согласно распоряжению, с целью достойного проведения 135-летнего юбилея великого мастера слова Гусейна Джавида, которому принадлежат исключительные заслуги в развитии азербайджанской литературы, министерству культуры и туризма совместно с Национальной академией наук Азербайджана и Али Меджлисом Нахчыванской Автономной Республики поручено, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, подготовить и реализовать план мероприятий в связи со 135-летним юбилеем Гусейна Джавида.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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