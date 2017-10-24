Конфликт между посольством Франции и сотрудниками «Карабаха» – ФОТО

2017-10-24 16:24 | www.oxu.az | 3

Группа болельщиков футбольного клуба «Карабах» собралась у здания посольства Франции в Баку, в дело вмешалась полиция.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на futbol11.az, эти болельщики заранее обратились за визой в посольство Франции, чтобы отправиться на матч с «Атлетико».

В посольстве положительно ответили на запрос. В клубе даже дали болельщикам официальное письмо для предоставления в посольство. Но фанатов, которые пришли сегодня в посольство, не пустили внутрь. Болельщикам сказали, что визы им не выдадут.

Тогда разозленные болельщики начали сдирать и бросать на землю расклеенные на дверях и окнах посольства объявления и бросать их на землю. На место вызвали полицию, вопрос рассследуется.

Отметим, что эти болельщики поддержали «Карабах» на выездной встрече с «Челси».

A.M.

