У берегов Нигерии пираты похитили шесть членов экипажа немецкого судна

2017-10-24 18:59 | www.trend.az | 4

Группа пиратов атаковала немецкое грузовое судно и похитила шесть членов экипажа, включая капитана, у берегов Нигерии, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании по обеспечению безопасности в море Sea Guardian.

"Контейнеровоз DEMETER подвергся атаке пиратов примерно в 6.00 по времени UTC (10:00 по Баку) 21 октября, находясь к югу от порта Порта-Харкорт в заливе Биафра", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что судно шло из города Малабо (Экваториальная Гвинея) в Монровию (Либерия).

По информации Sea Guardian, восемь пиратов на быстроходной лодке атаковали судно, их национальная принадлежность неизвестна.

Как сообщает агентство Рейтер, среди взятых в заложники членов экипажа судна компании Peter Doehle Schiffahrts KG четыре филиппинца, а также граждане Украины и Венгрии. Остальные 12 членов команды находятся в безопасности.

Представитель компании подтвердил информацию о похищении, отметив, что пираты пока не выходили на связь.

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