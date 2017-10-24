В Австралии сфотографировали земляного червя длиной почти в метр

2017-10-24 19:03 | www.trend.az | 3
Жительница австралийского штата Квинсленд сфотографировала огромного дождевого червя, выползшего на поверхность после дождя, передает РИА Новости.
Фотографию опубликовал портал 7 News Brisbane.
Местная жительница по имени Келли Мэйс обнаружила создание на горе под названием Тамборин. Червь, относящийся к виду Digaster longmani, выполз на поверхность из-за того, что его нору затопило из-за дождей. Длина беспозвоночных этого вида может достигать двух метров, утверждает издание.
Сотрудник Музея Квинсленда Роберт Рэйвен сказал изданию Courier Mail, что длина червя на фото - примерно 80 сантиметров, но если бы он растянулся полностью, то она могла бы превысить и один метр.
Многие комментаторы записи 7 News Brisbane в Facebook сошлись, что такой "добыче" могли бы обрадоваться многие рыболовы.
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