Названо главное ожидание Азербайджана от саммита Восточного партнерства ЕС

2017-10-24 20:52 | www.apa.az | 3

«Для Азербайджана сейчас главным вопросом представляется декларация предстоящего в ноябре в Брюсселе саммита Восточного партнерства ЕС. Потому что декларация Рижского саммита 3-летней давности не отражала позицию Азербайджана, содержала двойные стандарты».

Как сообщает АПА, об этом сегодня журналистам заявил заместитель главы МИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По словам замминистра, на Рижском саммите была выражена поддержка разрешению конфликтов в Украине, Молдове и Грузии в рамках территориальной целостности этих государств: «Касательно Азербайджана было сказано, что есть Минская группа ОБСЕ, которая ведет переговоры, и что принятое в будущем решение будет поддержано. Мы выразили несогласие, отметив, что Азербайджан не даст своего согласия, а из-за отсутствия консенсуса декларация принята не будет. Затем состоялись переговоры на высоком уровне, консенсус был достигнут после того, как мы выразили свою позицию. Поэтому мы желаем, чтобы подобный нюанс не повторился в будущем».

Замминистра отметил, что на сегодня принята новая глобальная стратегия ЕС: «В этой стратегии указано, что ЕС поддерживает территориальную целостность, суверенитет и нерушимость границ всех стран-парнтеров, включая Азербайджан и Грузию».

М.Мамедгулиев отметил, что в нынешнем проекте декларации отражена поддержка урегулирования всех конфликтов в рамках территориальной целостности и суверенитета: «В настоящее время все страны, включая Азербайджан, представляют свои предложения. Посмотрим, как будет».