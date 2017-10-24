Медведев в Ереване

2017-10-24 16:30 | www.oxu.az | 3

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в столицу Армении с официальным визитом, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В течение двух дней, 24 и 25 октября, в Ереване пройдут российско-армянские переговоры, а также заседание Евразийского межправительственного совета.

Как сообщала ранее пресс-служба правительства РФ, в ходе переговоров главы правительств России и Армении обсудят также темы инвестиционного, промышленного и гуманитарного взаимодействия. Кроме того, к подписанию готовится пакет межправительственных, межведомственных и межрегиональных документов о сотрудничестве.

Н.О.