Институт географии: Агсуинский перевал полностью утратил баланс

2017-10-24 16:39 | www.oxu.az | 2

«Наблюдавшиеся в последнее время проливные дожди увеличили интенсивность оползней на территориях, подверженных риску. В упомянутых зонах интенсифицировались не только оползни, но и другие природные явления. Одна из основных причин этого заключается в росте численности населения Азербайджана. Кроме того, в отличие от предыдущих лет, существует тенденция к заселению опасных склонов, горных территорий».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал заведующий отделом ландшафтоведения и планирования ландшафта Института географии НАНА Мирнух Исмаилов.

По его словам, в Азербайджане большинство территорий, на которых существует угроза образования оползней, это низкогорья и средние горные зоны. Завотделом отметил, что ранее оползни были более интенсивными в среднегорных зонах, однако в последнее время этот процесс охватил и низкогорные территории.

И.Исмаилов сказал, что большое количество осадков играет важную роль в образовании оползней в среднегорных зонах, небольшое же количество осадков – в образовании оползней на низкогорных территориях. Он подчеркнул, что в последнее время в связи с интенсивным заселением горных зон оползневой процесс на низкогорных и среднегорных территориях активизировался:

«Агсуинский перевал всегда был активным с точки зрения оползневого процесса. Сегодня всего лишь 11 процентов наших территорий составляют леса, и этот показатель в 3 раза меньше среднего мирового показателя. Создание туристических центров в лесах, которые всего составляют 11% территории страны, абсолютно неприемлемо.

Это является одним из основных факторов активизации оползней. Например, на Агсуинском перевале созданы многочисленные зоны отдыха, что нарушило русло селевых потоков. Там были посажены сосны, однако корни этих деревьев неглубокие и поэтому они не могут выполнять роль укрепления почвы. Об этом знают и ботаники, и другие люли. Просто иногда люди хотят решить все быстро, однако стоит выполнять работу качественно».

Завотделом отметил, что на сегодняшний день в стране мер по предотвращению оползней почти не принимается. По его словам, в низкогорных местностях можно посадить характерные деревья:

«Например, деревья, у которых глубокий корень. В связи с тем, что у них глубокие корни, они предотвращают появление оползней, поддерживая почву».

А.М.

