Азербайджанский театр отправляется на гастроли по городам России

2017-10-24 19:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - С 30 октября по 9 ноября в рамках проекта Федерального центра поддержки гастрольной деятельности министерства культуры России труппа Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна совершит большие гастроли по городам России, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Гастроли пройдут в российских города Смоленск, Псков, Великие Луки. В репертуаре гастрольных показов спектакль "Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде и постановка "Афинские вечера" по произведению современного российского драматурга Петра Гладилина.

Спектакли поставил главный режиссёр театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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