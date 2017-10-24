Украинская миграционная служба назвала основание для выдворения Саакашвили

2017-10-24 21:01 | www.apa.az | 4

Миграционная служба Украины заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в стране, что дает основания для его выдворения из Украины.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Генпрокурор Украины Юрий Луценко во вторник заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны. Позднее Саакашвили опроверг это заявление.

"Государственная миграционная служба Украины констатирует, что пока Михаил Саакашвили игнорирует вопросы урегулирования своего правового статуса в Украине, что дает обоснованные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия по его выдворению с территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении на сайте миграционной службы во вторник вечером.

Также миграционная служба Украины заявила, что отказала в предоставлении дополнительной защиты Саакашвили из-за ненадлежащего оформления заявления.