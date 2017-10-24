Правительство Азербайджана прогнозирует удешевление нефти в предстоящие 4 года

2017-10-24 16:44 | www.oxu.az | 3

Правительство Азербайджана прогнозирует удешевление нефти в предстоящие 4 года на 10 долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в концепции экономического развития на 2018 и последующие 3 года.

В документе подчеркивается, что правительство прогнозирует цену на нефть в 2018 году на уровне 45 долларов, в 2019, 2020 и 2021 - на уровне 40 долларов.

Отметим, что на лондонской бирже ICE баррель нефти сорта Brent подорожал на 0,37 доллара или 0,64% до 57,74 доллара, цена нефти марки AzeriLight упала на 0,12 доллара или 0,20% и составила 58,51 доллара за баррель. Цена на нефть в госбюджете Азербайджана на 2018 год заложена на уровне 45 долларов за баррель.

Э.А.

