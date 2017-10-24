МИД Сирии призвал Совбез ООН прекратить преступления против граждан

2017-10-24 19:39 | www.trend.az | 3

Сирийское правительство во вторник призвало Совет Безопасности ООН положить конец преступлениям, которые совершает международная коалиция в отношении мирного населения в Сирии, сообщается в заявлении МИД Сирии, опубликованном на сайте сирийского агентства SANA, передает РИА Новости.

"Мы вновь просим Совет Безопасности принять на себя ответственность за сохранение международного мира и безопасности и немедленно начать действовать с целью положить конец зверским преступлениям, которые совершает незаконная международная коалиция в отношении сирийского народа", - говорится в заявлении.

Министерство также отметило, что заявление международной коалиции о реконструкции Ракки "не поможет им стереть свои отвратительные преступления".

Ранее "Сирийские демократические силы" объявили о полном освобождении Ракки от боевиков при поддержке коалиции во главе с США.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.

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