Избран председатель нового Бундестага

2017-10-24 17:00 | www.oxu.az | 4

Председателем Бундестага нового созыва избран Вольфганг Шойбле, занимавший в уходящем правительстве пост министра финансов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Дойче велле.

За его кандидатуру, предложенную главой крупнейшей фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фолькером Каудером, на учредительном заседании Бундестага во вторник проголосовал 501 депутат. Против выступили 173 парламентария и 30 воздержались.

Согласно Основному закону ФРГ, с началом работы нового Бундестага официально заканчивается срок действия предыдущего правительства и его председателя Ангелы Меркель. При этом федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Меркель и ее Кабинет продолжить исполнять свои обязанности вплоть до сформирования нового правительства. Вечером того же дня Штайнмайер вручит министрам свидетельства об их увольнении.

Н.О.