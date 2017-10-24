Барселона оспорит решения Мадрида в суде

2017-10-24 17:10 | www.oxu.az | 4

Правительство Каталонии собирается оспорить решение испанских властей о применении 155-й статьи конституции в Конституционном и Верховном судах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель женералитета Жорди Турул.

Правительство Каталонии приняло решение поднять вопрос о конфликте компетенций в Конституционном суде, прежде он будет представлен в консультативный совет, кроме того, будет подана апелляция в КС по вопросу по существу. Кроме того, мы представим два исковых заявления в Верховный суд, чтобы он признал недействительными постановление Совета министров", - заявил Турул на пресс-конференции по итогам заседания каталонского правительства.

Он не смог ответить на вопрос, выступит ли глава женералитета Карлес Пучдемон в испанском Сенате. Ему предложили выступить в сенате в четверг или пятницу, однако на четверг назначено заседание парламента Каталонии.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент.

Н.О.