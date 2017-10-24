Утвержден порядок ввоза в Азербайджан и вывоза деревьев, цветов и трав

2017-10-24 20:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С целью охраны зеленых насаждений в Азербайджане будет запрещен ввоз в страну и вывоз за ее пределы генетически модифицированных либо созданных современными биотехнологическими методами и методами генной инженерии деревьев, кустарников, цветов и травянистых растений и их генетических материалов.

Данный вопрос нашел отражение в утвержденном Кабинетом министров новом "Порядке ввоза в Азербайджанскую Республику и вывоза за ее пределы деревьев, кустарников, цветов и травянистых растений и их генетических материалов с целью охраны зеленых насаждений".

Согласно новому порядку, ввоз в Азербайджан и вывоз за его пределы деревьев, кустарников, цветов и травянистых растений и их генетических материалов будут осуществляться на основе карантинного разрешения на импорт, экспортного фитосанитарного сертификата и фитосанитарных сертификатов, выданных Госслужбой фитосанитарного контроля при министерстве сельского хозяйства.

Ввоз в Азербайджан деревьев, кустарников, цветов и травянистых растений и их генетических материалов, способных быть распространителями карантинных вредных организмов, без карантинного разрешения допускаться не будет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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