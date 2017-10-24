Азербайджан и Иран обсудили вопросы военного сотрудничества – ФОТО

2017-10-24 17:17 | www.oxu.az | 3

24-го октября министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран, руководителем с иранской стороны Совместной рабочей Группы по двусторонним военным связям и военно-техническому сотрудничеству, генерал-майором Ходжатуллахом Горейши.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на сайт Минобороны.

Поприветствовав гостей, З.Гасанов поздравил в связи с началом в Баку работы Совместной рабочей группы по военным связям и военно-техническому сотрудничеству между министерствами обороны двух стран и подчеркнул, что это сыграет важную роль в дальнейшем развитии отношений в сфере обороны и безопасности. Было отмечено, что фундамент проводимого сегодня заседания был заложен во время обсуждения вопросов создания совместной рабочей группы между вооруженными силами двух стран, состоявшихся в ходе встреч, проведенных в рамках визита министра обороны Ирана в Азербайджан в 2015-ом году.

Министр обороны довел до сведения гостя, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы на протяжении многих лет находятся под оккупацией Армении, в результате которой более одного миллиона людей стали вынужденными переселенцами, добавив, что противник по сей день продолжает нагнетать обстановку на фронте.

Выразив удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества в военной сфере, генерал-майор Х.Горейши отметил значимость взаимных визитов военных специалистов в развитии этих отношений. Касаясь военно-политической ситуации на Южном Кавказе, в том числе нагорно-карабахской проблемы, гость, подчеркнув важность мирного урегулирования конфликта, довел до сведения, что Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества двух стран в военной сфере, вопросах безопасности в бассейне Каспийского моря и других проблемах, представляющих взаимный интерес.

А.М.

