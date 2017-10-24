Италия является одним из самых важных партнеров Азербайджана в ЕС - глава МИД (ФОТО)

2017-10-24 20:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Италия является одним из самых важных партнеров Азербайджана в ЕС. Об этом во вторник сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с мэром города Палермо итальянского региона Сицилия Леолукой Орландо, прошедшей в рамках Средиземноморской конференции ОБСЕ.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече Леолука Орландо с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан, когда он был членом парламента Италии, проведенные в рамках визита плодотворные встречи на высоком уровне и теплые впечатления об Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии связей между регионами Азербайджана и Палермо. Было отмечено наличие больших возможностей по обмену в рамках межрегионального сотрудничества опытом в сферах сельского хозяйства, культуры, туризма и сотрудничества в других сферах.

Отметив, что Италия является одним из самых важных партнеров Азербайджана в ЕС и динамичное развитие связей между двумя странами во всех сферах, Эльмар Мамедъяров также подчеркнул важность стимулирования сотрудничества между регионами двух стран.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.