Президент Германии распустил правительство

2017-10-24 20:50 | www.trend.az | 4

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил так называемые увольнительные грамоты членам прежнего кабинета министров, поблагодарив их за успешную работу в правительстве, передает во вторник РИА Новости.

Церемония прошла в официальной резиденции президента, дворце Бельвю, трансляцию вел телеканал N24.

Ранее Штайнмайер официально обратился к канцлеру Ангеле Меркель с просьбой выполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабмина. Предварительные переговоры о формировании правящей коалиции начались 18 октября и, по словам Меркель, продлятся несколько недель.

Во вторник также состоялось первое заседание бундестага 19-го созыва, в ходе которого бывший министр финансов Вольфганг Шойбле был избран президентом парламента. Также были избраны пять вице-президентов, утвердить кандидата от шестой фракции - правой партии "Альтернатива для Германии" - сегодня не удалось.

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