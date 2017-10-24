Вратарь сборной Бразилии остановился на светофоре и лишился автомобиля – ВИДЕО

2017-10-24 17:34 | www.oxu.az | 5

Вратарь «Ботафого» и сборной Бразилии Жефферсон де Оливейра Галвау подвергся вооруженному нападению.

Как передает Oxu.Az, видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Родриго Сильвы.

Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро, когда футболист остановился на светофоре. Автомобиль с преступниками перегородил ему дорогу. Нападавшие, угрожая пистолетами, вытащили Жефферсона из автомобиля и заставили встать на колени, после чего совершили угон.

По информации бразильского издания GloboEsporte, 34-летний голкипер обратился в полицию, и в тот же день автомобиль был найден.

Н.О.