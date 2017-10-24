МИД Сирии призвал СБ ООН принять меры против действий коалиции во главе с США

2017-10-24 21:34 | www.trend.az | 4

Министерство иностранных дел Сирии вновь призвало СБ ООН принять меры в отношении международной коалиции во главе с США, передает ТАСС. Об этом говорится в послании ведомства, направленном во вторник в Совет Безопасности и генсеку ООН. Его текст распространило агентство SANA.

"Военная авиация международной коалиции внесла в свой список военных преступлений и преступлений против человечности еще одно массовое убийство, когда 23 октября 2017 года в городе Дейр-эз-Зор ударила по жилому кварталу Эль-Кусур, в результате чего были убиты 14 мирных жителей и ранены более 40 человек, в основном женщины и дети", - говорится в заявлении. Этот факт "демонстрирует подозрительную и подрывную роль этого альянса", подчеркнули в ведомстве.

В сирийском МИД добавили, что альянс пытается воспрепятствовать победам сирийской армии и ее союзников в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", особенно в провинции Дейр-эз-Зор. Согласно заявлению сирийского дипведомства, это подтверждают "многочисленные доклады и аэрофотоснимки, где указывается, что боевики ИГ ведут атаки на позиции сирийской армии из районов, подконтрольных "международной коалиции".

Во вторник полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", направленной против боевиков ИГ, опроверг информацию о нанесении авиаудара по сирийскому городу Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли не менее 14 мирных жителей.

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