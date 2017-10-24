Посол: «Сотрудничество Турции, Грузии и Азербайджана не направлено против каких-либо стран»

2017-10-24 21:52 | www.apa.az | 4

«Трехстороннее сотрудничество Турции, Грузии и Азербайджана не направлено против каких-либо стран».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом заявил посол Турции в Грузии Зеки Левент Гюмрюкчю.

По словам посла, между тремя государствами налажено успешное сотрудничество.

«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой намечено в ближайшее время, является важной составной частью большого Шелкового пути. Эта железная дорога не нацелена на изоляцию Армении. В будущем, в случае нормализации отношений Армении с соседними Турцией и Азербайджаном, она также сможет довольствоваться этой железной дорогой»», отметил посол.