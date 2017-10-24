«Лоту Гули» вышел на свободу – ОБНОВЛЕНО

2017-10-24 17:56 | www.oxu.az | 3
Криминальный авторитет Надир Салифов (Лоту Гули) вышел на свободу.
Как передает Oxu.Az, информацию об этом haqqin.az подтвердили в министерстве юстиции Азербайджанской Республики.
В настоящее время Н.Салифов находится в Грузии.
Лоту Гули провел в местах заключения свыше 20 лет. Он был арестован в начале 90-х годов по обвинению в совершении ряда громких преступлений.
Находясь в заключении, Н.Салифов долгие годы добивался своей экстрадиции в Грузию.
16:33
Долгое время находившийся в тюрьме «вор в законе» Надир Салифов («Лоту Гули») выпущен на свободу.
Как передает Oxu.Az, об этом Musavat.com сообщил близкий к Н.Салифову источник.
Отметим, что Гули в начале 90-ых годов был обвинен по нескольким статьям за совершение особо тяжких преступлений.