В Китае стюардесса выпала из самолета

2017-10-24 18:00 | www.oxu.az | 3

Стюардесса китайской авиакомпании China Eastern выпала из лайнера при попытке закрыть дверь.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту города Шэньчжэнь 23 октября. Бортпроводницу, упавшую с высоты трех метров, заметили работники техслужб, которые завершали подготовку самолета к вылету. Девушка была доставлена в больницу, где у нее диагностировали переломы и ушибы.

Как подчеркивает издание, стюардесса пыталась закрыть дверь с нарушением правил, в соответствии с которыми при этом должны присутствовать два члена экипажа.

Н.О.