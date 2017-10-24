Саакашвили поселился в палатке возле здания Рады

2017-10-24 22:01 | www.apa.az | 4

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поселился в палатке вместе с протестующими возле здания Верховной рады. Как передает АПА, об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к протестующим у здания украинского парламента. Он также призвал оппозиционных политиков присоединиться к нему.

Палатка политика стоит в Мариинском парке, возле нее находятся несколько охранников, которые никого не пускают.

В четверг Саакашвили уже посещал палаточный городок.

На прошлой неделе несколько тысяч человек вышли на акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В минувший четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Тогда же организаторы митинга сообщили, что акцию протеста продолжит только партия Саакашвили "Движение новых сил".