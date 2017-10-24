Bloomberg: ОПЕК обсуждает сроки продления сделки

2017-10-24 18:15 | www.oxu.az | 4

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ведет переговоры о продлении сделки по сокращению добычи до конца 2018 года.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, одновременно с этим организация приступила к разработке стратегии выхода из соглашения.

По информации, стратегия разрабатывается с целью успокоить инвесторов, заверить их, что ОПЕК не наводнит рынок нефтью после завершения сделки. Также отмечается, что страны ОПЕК могут одобрить план в общих чертах на встрече в Вене 30 ноября, а окончательный вариант может быть представлен в 2018 году.

Н.О.