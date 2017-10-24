Саудовская Аравия создаст город стоимостью 500 млрд долларов

2017-10-24 18:30 | www.oxu.az | 4

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман объявил о планах построить совершенно новый город под названием NEOM на побережье Красного моря. Это станет очередным проектом в рамках реформирования королевства и снижения зависимости от нефти.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Bloomberg.

По словам принца, город будет действовать независимо от "существующей правительственной структуры", и на каждом этапе его развития будут проводиться консультации с инвесторами и бизнесом. На финансирование проекта будет выделено более 500 млрд долларов от правительства Саудовской Аравии, суверенного фонда благосостояния страны, а также местных и международных инвесторов.

"NEOM будет построен с нуля, на новых участках, что даст ему уникальную возможность, в отличие от всех других мест, где разработки и строительство велись в течение сотен лет", - заявил принц Мохаммед.

В рамках "Видения-2030" - плана наследного принца Мохаммеда бен Салмана по диверсификации экономики - планируется продать до 5% акций Saudi Aramco в ходе IPO в следующем году и создать крупнейший в мире суверенный инвестфонд. Кроме того, план предусматривает отмену некоторых социальных ограничений. В том числе ранее был отменен давний запрет для женщин водить автомобиль.

План включает в себя строительство моста через Красное море, который соединит будущий город с Египтом и остальной Африкой.

Около 10 тыс. кв. миль (около 26 тыс. кв. км) были выделены на развитие городской территории, которая простирается в Иорданию и Египет. Это "первая в мире независимая специальная зона, которая охватывает три страны".

"NEOM расположен на одной из самых известных экономических артерий мира, через которую проходит почти десятая часть мировых торговых потоков, - отметил саудовский принц. - Его стратегическое расположение также будет способствовать быстрому превращению зоны в глобальный хаб".

Н.О.