Бельгийская полиция открыла огонь по подозрительному фургону

2017-10-24 18:40 | www.oxu.az | 4

Полиция открыла огонь по подозрительному фургону на юге Бельгии, один человек госпитализирован.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник сообщил телеканал RTBF.

По его информации, патруль попытался задержать фургон с поддельными номерами, который начал уходить от полицейского экипажа. Когда дорогу фургону преградил другой наряд, нарушители попытались протаранить полицейскую машину. После этого стражи порядка открыли огонь на поражение по водителю.

Он госпитализирован с тремя огнестрельными ранениями, его пассажир задержан. Оба они имеют криминальное прошлое.

Н.O.