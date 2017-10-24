В Японии изобрели вилку, которая заглушает чавканье – ВИДЕО

2017-10-24 18:50 | www.oxu.az | 4

Японская фирма Nissin выпустила смарт-вилку для тех, кто не может есть бесшумно. В гаджет стоимостью около 120 долларов встроено устройство, которое распознает доносящиеся изо рта пользователя звуки, и тут же включает мелодию у него на смартфоне.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Rocket News.

Для тех, кто чавкает при поедании лапши, в Японии существует специальный термин "noodle harassment" ("макаронное домогательство"). "Умная" вилка Otohiko призвана бороться с этой проблемой. Работа устройства продемонстрирована в опубликованном ниже рекламном ролике.

Н.О.