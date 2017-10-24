Саудовская Аравия построит город на солнечной энергии в пустыне

2017-10-24 22:19 | www.trend.az | 4

Саудовская Аравия, крупнейший производитель и экспортер нефти в мире, представила план строительства мегаполиса Неом (Neom) в пустыне, который будет полностью обеспечен только солнечной и ветряной энергией и станет технологическим хабом для стран Азии и Африки, передает ТАСС.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд представил план на первой конференции "Инвестиционная инициатива будущего", которая, по замыслу организаторов, должна стать "ближневосточным Давосом".

Новый мегаполис расположится на территории в 25 000 квадратных километров на берегу Красного моря и залива Акаба, недалеко от хорошо знакомого российским туристам египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Протяженность береговой территории новой конгломерации составит почти 500 км, из которых две трети занимают песчаные пляжи.

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