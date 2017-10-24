Боевики ИГ бегут из Сирии

2017-10-24 19:00 | www.oxu.az | 3

С территории, контролируемой самопровозглашенным «Исламским государством», выехали примерно 5,4 тысячи человек и отправились в те страны, откуда приехали.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в исследовании американского аналитического центра Soufan Center.

По данным экспертов, за прошедшие два года 33 государства заявили о возвращении граждан, воевавших на территории Сирии и Ирака. Больше всего людей уехало из стран Центральной Азии (более пяти тысяч) и ЕС (около пяти тысяч). При этом в страны Средней Азии вернулись лишь около пятисот человек, а Европа держит рекорд по числу «возвращенцев» — 1200. В Россию — 400.

Ранее 24 октября министерство обороны России отчиталось, что под контролем террористов в Сирии осталось лишь пять процентов территории страны.

Н.O.