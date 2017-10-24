ВВС Асада по ошибке разбомбили своих: 15 погибших

2017-10-24 19:56 | www.oxu.az | 4

Как минимум 15 человек погибли в результате ошибочного удара ВВС режима Башара Асада по подконтрольному режиму району Дейр-эз-Зора на востоке Сирии.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Анадолу», десятки человек получили ранения.

Число жертв может возрасти, сообщает СМИ.

Уточняется, что район, по которому нанесла удар авиация режима Асада, находится недалеко от позиций террористов ИГИЛ.

С сентября этого года режим Асада при поддержке ВКС России проводит операции по захвату Дейр-эз-Зора, один из районов которого на границе с Ираком все еще находится под контролем террористов.

С.Б.

