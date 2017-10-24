Завершается строительство второго геостационарного спутника Азербайджана

2017-10-24 22:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству второго геостационарного спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat-38 завершены на 90 процентов, сказал Trend источник на рынке спутниковой связи Азербайджана.

По словам собеседника агентства, оставшуюся часть работ планируется завершить в течение ближайших четырех месяцев.

"Строительные работы будут завершены в январе 2018 года. Запуск спутника запланирован на первое полугодие", - сказал источник.

Выводом спутника на орбиту займется французская компания Arianespace, которая ранее осуществила запуск первого спутника Azerspace/Africasat-1a (46 градусов восточной долготы).

По сообщению ELA-3 (стартовый комплекс, расположенный на космодроме Куру), старт ракеты-носителя Ariane 5 ECA с миссией VA-242 на борту со спутником Azerspace-2/Intelsat-38 запланирован на первый квартал 2018 года.

Основным преимуществом ракеты-носителя Ariane 5 ECA является ее способность доставлять на орбиту полезный груз массой десять тонн. В отличие от других ракет-носителей, Ariane 5 ECA способна вывести на орбиту сразу два спутника.

Помимо азербайджанского спутника Azerspace-2/Intelsat-38, ракета-носитель Ariane 5 ECA выведет также на орбиту спутник Avanti Communications - HYLAS-4.

Второй спутник Azerspace-2/Intelsat-38 будет размещен на геостационарной орбите 45 градусов восточной долготы. В зону его обслуживания войдут страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA - Space Systems Loral (SSL), которая также выступает поставщиком систем управления спутником.

Второй спутник строится на платформе 1300-й серии (SS/L 1300), которая используется при создании средних и тяжелых геостационарных и высокоэллиптических телекоммуникационных спутников. Спутник Azerspace-2/Intelsat-38 будет оснащен транспондерами Ku-диапазонов и предназначен для оказания услуг цифрового телерадиовещания, передачи данных и т.д. Срок эксплуатации спутника на орбите составит 15 лет.

Второй спутник Азербайджана будет также поддерживать платформу спутникового вещания DTH (Direct-to-Home), что способствует появлению в Азербайджане DTH-операторов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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