Делегации России и США обсудили вопросы, связанные с ДСНВ

2017-10-24 22:54 | www.apa.az | 4

Делегации России и США обсудили вопросы, связанные с выполнением договора о СНВ, на сессии двусторонней консультативной комиссии в Женеве. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В Женеве 11-24 октября состоялась 14 сессия двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому договору о СНВ.

"Делегации России и США продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с выполнением Договора", — говорится в документе.

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.