Путин пообещал отменить службу по призыву

2017-10-24 21:07 | www.oxu.az | 4

В России со временем будет отменена военная служба по призыву, заявил президент Владимир Путин, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву», — сказал глава государства, общаясь с членами национальной сборной WorldSkills Russia, которые поинтересовались, можно ли предоставить право на альтернативную службу для нового поколения чемпионов.

Также президент напомнил о создании в стране научных рот. «А сейчас будем делать, условно говоря, технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки», — добавил Путин.

В настоящее время срок военной службы по призыву в России составляет один год.

С.Б.

