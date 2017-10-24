Трампа закидали флагами России

2017-10-24 23:01 | www.oxu.az | 3

Президента США Дональда Трампа закидали флажками с российским триколором в здании конгресса на Капитолийском холме.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 24 октября, сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел перед обедом, на котором глава государства планировал встретиться с сенаторами-республиканцами. Когда Трамп проходил мимо журналистов, неизвестный бросил в его сторону пачку флажков с криками «Трамп — это измена».

Президент не отреагировал на происходящее. Протестующий был задержан охраной здания.

С.Б.

