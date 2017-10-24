Делегация Минюста Турции отменила поездку в США в связи с визовым кризисом

2017-10-24 23:37 | www.apa.az | 4

Делегация Минюста Турции, которая намеревалась прибыть в США в конце октября, отменила поездку из-за визового кризиса между Анкарой и Вашингтоном. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении министерства.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что власти США отказались выдать визы членам делегации Минюста Турции.

"По приглашению американской стороны с 29 октября по 4 ноября планировался рабочий визит делегации нашего министерства в США. Однако из-за визового кризиса между нашими странами этот визит был отменен. Запросов на получение виз со стороны наших сотрудников ни в частном, ни в официальном порядке не было, поэтому информация о том, что членам делегации было отказано в получении виз, не соответствует действительности", — говорится в сообщении турецкого Минюста.

Посольство США 8 октября объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.