У суда Лоту Гули встретила внушительная свита

2017-10-25 00:16 | www.oxu.az | 3

Сегодня в 9 утра в Азербайджане после 22-летнего непрерывного заключения освободился 45-летний вор «в законе» Надир Салифов, он же Гули, которого по достоинству прочат в новые «первые лица» воровского мира.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Прайм-Крайм, упорные слухи о скором выходе Гули пошли еще в августе. С начала октября этого момента ждали со дня на день.

Не считая внушительной свиты, встретить Гули приехали мать и жена с двумя детьми. Первое, что посетил Гули на свободе, стали могилы его отца и ближайшего сподвижника Эльшана Мамедова.

Будучи по праву рождения гражданином Грузии, Гули уже беспрепятственно покинул пределы Азербайджана. Наиболее вероятным конечным пунктом его назначения будет Стамбул, который имеет все шансы стать будущим центром воровской активности.

Как бы то ни было, сегодня «главы всех семей» ищут дружбы с Гули. Во всяком случае никто не хочет видеть его в числе своих недругов, помня, чем это чревато. Гули враждовал с такими ворами, как Дед Хасан и Ровшан Ленкоранский, состоятельнейшими фигурами в истории воровского мира, и одержал над ними верх, не выходя из тюрьмы.

C.Б.

