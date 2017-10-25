ЕБРР разрабатывают пакет дополнительных инвестиционных проектов для Узбекистана

2017-10-25 00:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разрабатывает ощутимый пакет инвестиционных проектов для Узбекистана.

«Наши специалисты в настоящее время разрабатывают ощутимый пакет дополнительных инвестиционных проектов в финансовом, сельскохозяйственном и промышленном секторах, а также по развитию муниципальной инфраструктуры», сообщил президент ЕБРР Сума Чакрабарти в письме на имя президента Шавката Мирзиёева.

«Мы также запустили программу «Консультации для малого бизнеса», первые проекты которой уже начаты. Кроме того, в настоящее время мы завершаем нашу предварительную диагностику для Страновой стратегии», пишет Чакрабарти.

В связи с этим он выразил надежду, что делегация по стратегии посетит Узбекистан в начале следующего года для того, чтобы согласовать приоритеты для долгосрочной деятельности ЕБРР в республике.

18 октября Советом директоров ЕБРР единогласно одобрены к финансированию первые два проекта реализуемых в Узбекистане на сумму свыше $100 млн.

Чакрабарти также сообщил, что ЕБРР в ноябре возобновит работу своего представительства в Узбекистане

«Мне хотелось бы снова подтвердить нашу сильную поддержку осуществляемым реформам в вашей стране, которая будет выражена со стороны первого вице-президента ЕБРР Фила Беннетта и вице-президента по рискам Бетси Нельсон в ходе их визита в Ташкент в начале ноября», отмечает Чакрабарти.

Высокопоставленные представители банка примут участие в церемонии официального открытия офиса представительства в Ташкенте. Делегация ЕБРР также проведет ряд встреч в правительстве и примет участие в международной конференции высокого уровня по вопросам безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии, которая состоится 10-11 ноября в Самарканде.

Отношения ЕБРР и Узбекистана ухудшились в 2003 году, годом позже банк ограничил кредитование в Узбекистане, а к 2007 году полностью прекратилось выделение средств на новые проекты в стране. Всего было реализовано 54 проекта с привлечением финансирования банка на сумму свыше 500 миллионов долларов.

Автор: Нигяр Гулиева

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