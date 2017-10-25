"Продолжение" азербайджанского художника Гасана Хагвердиева (ФОТО)

2017-10-25 00:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию видного азербайджанского художника Гасана Хагвердиева, сообщает Trend Life.

Выставка называется "Davam" ("Продолжение"), она организована министерством культуры и туризма Азербайджана. В экспозицию вошли работы Гасана Хагвердиева, хранящиеся в фондах Азербайджанского национального музея искусств, Государственной художественной галерее, семейных и частных коллекциях.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, известные представители литературы, культуры и искусства.

В своем выступлении министр культуры и туризма Абульфас Гараев отметил, что Гасан Хагвердиев видный представитель азербайджанской школы живописи. Жизненный путь художника был непростым, однако Хагвердиев достойно прошел его, трудился на благо развития изобразительного искусства.

Было подчеркнуто, что название выставки "Продолжение" носит символический характер. В экспозиции наряду с работами самого художника вошли произведения представителей большой и талантливой семьи Хагвердиевых – Али, Гусейна, Саиды, Уджала, Елены, Бутуная, Сабины и Фархада. Все они являются художниками, достойными потомками и продолжателями творчества Гасана Хагвердиева.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Омар Эльдаров, народный художник Джамиль Муфидзаде дали высокую оценку творческой деятельности Гасана Хагвердиева и поделились воспоминаниями о нем.

Дочь художника - секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова выразила признательность всем присутствующим за внимание к творчеству и наследию Гасана Хагвердиева.

Далее гости мероприятия ознакомились с работами, вошедшими в экспозицию.

Отметим, что Гасан Хагвердиев родился 20 июля 1917 года. С ранних лет он увлекался рисованием, после средней школы поступил в Художественное училище имени Азима Азимзаде. Основной темой его творчества были люди - он рисовал портреты коллег, актеров, певцов, музыкантов, а также простых людей. Гасан Хагвердиев был многогранным художником - используя разные техники и стили, он проявлял свой талант в живописи, графики, иллюстрации и декорациях для театра. В его работах запечатлены образы многих знаменитых людей в стиле шаржа и карикатуры. Изобразительное искусство являлось смыслом его жизни, также, как и воспитание детей. Он проводил часы рисуя вместе с ними у себя в студии или дома приобщая их к творчеству.

19 августа 1978 года Гасан Хагвердиев покинул этот мир, но его жизнь продолжается в творчестве детей и внуков.



Выставка продлится до 28 октября.

(Автор: Джани Бабаева)

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