Рисунок Трампа ушел с молотка за 16 тысяч долларов

2017-10-25 00:59 | www.oxu.az | 4

Рисунок руки Дональда Трампа, изображающий здание Эмпайр-стейт-билдинг, был продан на прошлой неделе аукционным домом Julien's Auctions за 16000 долларов.

Как передает Oxu.Az, фото рисунка было опубликовано домом на этой неделе.

Набросок с Эмпайр-стейт-билдинг с подписью Трампа датируется 1995 годом, когда бизнесмен владел долей в здании. То время отмечено скандалом с арендаторами: Дональд Трамп обвинил их в том, что из-за них в доме разводятся крысы, и безуспешно пытался через суд заставить их выселиться. От доли он избавился в 2002 году.

Отмечается, что рисунок был продан нью-йоркскому девелоперу Эли Хиршфельду.

Это не первый раз, когда набросок руки Трампа продается за серьезную сумму. Его рисунок 2005 года с изображением линии небоскребов Нью-Йорка с Трамп-тауэр в центре был продан за $25000 в июле этого года.

С.Б.

