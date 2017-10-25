Белый дом: Россия фактически покрывает применение химоружия режимом Асада

2017-10-25 01:09 | www.trend.az | 4

Россия, по существу, покрывает применение химического оружия властями Сирии, передает ТАСС.

Это утверждала во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя решение России заблокировать принятие Советом Безопасности ООН несогласованной резолюции о продлении на один год полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР).

"Блокирование продления полномочий по расследованию означает ни что иное, как поддержку Россией использования режимом Асада химического оружия против мирных женщин и детей. Мы [США] продолжим этому противодействовать", - заявила представитель американского лидера.

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