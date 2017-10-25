Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о расследовании химатак в Сирии

2017-10-25 01:34 | www.apa.az | 4

Россия заблокировала принятие Совбезом ООН проекта резолюции, которая продлевает на один год расследование химических атак в Сирии совместным механизмом ОЗХО-ООН. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

Так называемый совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия был создан в 2015 году единогласным решением Совбеза. В 2016 году мандат совместного механизма на расследование химатак в Сирии был продлен еще на год, его срок истекает в середине ноября.

Против документа вместе с Россией также проголосовала Боливия; Китай воздержался.