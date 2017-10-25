В США арестовали мужчину, забросавшего Трампа российскими флажками

2017-10-25 02:06 | www.trend.az | 5

Полиция арестовала неизвестного, бросившего в сторону Трампа пачку российских флажков, когда тот проходил мимо журналистов в здании Капитолия в Вашингтоне, передает РИА Новости со ссылкой на ABC News.

Полиция обвинила активиста в противоправном поведении. Расследование случившегося продолжается.

Инцидент произошел ранее во вторник. Мужчина сопровождал свои действия криками "Трамп - это измена!". Президент проигнорировал произошедшее, а полицейские не сразу среагировали на действия активиста.



Ранее телеканал NBS сообщил, что протестующего зовут Райан Клейтон, он представляет группу "Американцы действуют". В июле в конгрессе он бросал российские флаги в сторону советника и зятя президента Джареда Кушнера.

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