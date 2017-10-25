Президент ФРГ прибудет в Москву с рабочим визитом

2017-10-25 02:23 | www.apa.az | 4

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в среду прибывает с рабочим визитом в Москву.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в ходе поездки Штайнмайер проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, посетит правозащитную организацию "Мемориал". Кроме того, запланированы встреча с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, а также визит в собор святых Петра и Павла, который был передан российским правительством евангелистко-лютеранской церкви в год 500-летия реформации.

Штайнмайер станет первым за семь лет федеральным президентом, посетившим Москву. Его предшественник Йоахим Гаук ни разу не посещал Россию. Последим президентом ФРГ, посетившим Москву (в 2010 году), был Кристиан Вульф.