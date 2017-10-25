Рецепт счастья от Эйнштейна продан за полтора миллиона долларов

2017-10-25 02:53 | www.oxu.az | 3

Рецепт счастья, которым физик Альберт Эйнштейн 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице, продан за 1,5 миллиона долларов с аукциона в Иерусалиме, сообщили устроители торгов, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

В ноябре 1922 года у великого физика, приехавшего с лекциями в Японию, недавно узнавшего о присуждении ему

Нобелевской премии и пожинавшего первые плоды мировой известности, не оказалось под рукой мелочи на чаевые. Не желая отпускать курьера с пустыми руками, он написал по-немецки пару житейских советов и посоветовал сохранить обе бумаги, объяснив, что в будущем "их ценность может оказаться значительно выше обычных чаевых".

"Спокойная и скромная жизнь дарит больше счастья, чем погоня за успехом в сочетании с постоянной неуспокоенностью", — гласит совет от Эйнштейна на фирменном бланке отеля. За этот лот неизвестный покупатель заплатил 1,56 миллиона долларов при стартовой цене в 2 тысячи, информирует сайт аукционного дома Winners.

"Если есть воля, найдется и способ", — сказано во второй записи, которая, по данным сайта, ушла за 240 тысяч долларов при стартовой цене в 1 тысячу.

На торги также были выставлены два более поздних письма Эйнштейна, в которых он восхищается успехами Еврейского университета Иерусалима и выражает готовность помочь иерусалимской галерее искусств. Они проданы за 33,6 тысячи и 9,6 тысячи долларов соответственно.

C.Б.

