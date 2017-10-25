В Хызы обнаружено еще 66 неразорвавшихся боеприпасов

2017-10-25 02:54 | www.apa.az | 5

Распространена информация об операциях по очистке, проводимых Национальным агентством по разминированию территорий (ANAMA) совместно с МЧС и Внутренними войсками МВД Азербайджана в связи со взрывом на складе боеприпасов N-ской воинской части Минобороны в Хызынском районе.

Как сообщили АПА в ANAMA, 24 октября при осмотре территории были обнаружены 66 ед. неразорвавшихся боеприпасов и 58 фрагментов разорвавшихся-сожённых боеприпасов, проверена территория площадью 297 000 кв. м. (129.70 га).

В целом, за 52 дней была осмотрена территория площадью 51 721 258 кв.м. (5 172 га), обнаружено 13 254 ед. неразорвавшихся боеприпасов и 5 513 фрагментов разорвавшихся-сожённых боеприпасов.

Кроме того, в поселке Гилязи, селах Ситалчай, Ени Яшма и Шурабад Хызынского района среди 8 868 жителей проведены просветительские беседы о минной безопасности.