Трамп возобновил прием беженцев в США

2017-10-25 03:17 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о возобновлении приема беженцев в США, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.



Истекший 24 октября 120-дневный запрет на прием беженцев усилил безопасность страны, говорится в тексте указа.

"Госсекретарь, министр внутренней безопасности и директор национальной разведки дали заключение, что улучшения в процессе отбора, предусмотренном программой приема беженцев, вполне адекватны для того, чтобы обеспечить безопасность и благосостояние США, а также (дали заключение, что) госсекретарь и министры могут возобновить эту программу и при этом будут реализовывать специальные меры в отношении некоторых категорий беженцев, чей въезд в страну по-прежнему является потенциальной угрозой безопасности США", - говорится в указе Трампа.



При этом вводятся дополнительные ограничения при отборе беженцев из ряда стран, которые будут действовать 90 дней. Ранее представитель администрации заявил журналистам, что ограничения коснутся граждан 11 стран, но не сообщил, каких именно. Граждан этих стран будут впускать в страну лишь в отдельных случаях на протяжении последующих трех месяцев.

Госдепартамент уточнил в отдельном заявлении, что члены семей беженцев из всех стран будут подвергнуты дополнительным процедурам проверки.

"Соединенные Штаты продолжат расселять на своей территории больше беженцев, чем какая-либо страна в мире. Мы продолжим защищать самых уязвимых беженцев, но при этом сохранять безопасность американцев", - говорится в заявлении госдепартамента.

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