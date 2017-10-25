В Рио-де-Жанейро полиция разогнала организованную артистами акцию протеста против Темера

2017-10-25 04:26 | www.trend.az | 3

Военная полиция бразильского штата Рио-де-Жанейро применила перцовый газ и светошумовые гранаты для разгона манифестантов, выступавших против политики президента страны Мишела Темера, передает ТАСС. Об этом сообщила во вторник газета Globo, опубликовавшая на своем сайте видеозапись беспорядков.

Акция проходила в центре города Рио-де-Жанейро около здания муниципального законодательного органа. Ее организаторами выступили представители бразильской артистической богемы - актеры, музыканты и продюсеры. Они требовали отставки главы государства, а также отказа от некоторых предложенных им инициатив. В частности, речь идет о реформе трудового законодательства, одобренной парламентом в июле.

Митинг проходил мирно в течение двух часов. Однако в тот момент, когда большинство его участников уже разошлись, к оставшимся манифестантам присоединилась группа людей в масках. По сообщениям СМИ, они вели себя агрессивно и с помощью баллончиков с краской расписали фасады близлежащих зданий надписью "Долой Темера!". Именно после этого полиция и приступила к разгону протестующих.

Как ожидается, в среду нижняя палата парламента Бразилии проголосует по вопросу о предъявлении Темеру обвинений, связанных с резонансным коррупционным делом. Согласно национальному законодательству, президент обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только Федеральный верховный суд (ФВС). Но перед этим высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия - инициативу о предъявлении обвинений главе государства должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа, то есть 342 из 513.

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