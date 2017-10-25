В США на помощь пострадавшим от стихии выделены более $36 млрд.

2017-10-25 04:44 | www.apa.az | 4

Сенат США вслед за палатой представителей одобрил законопроект о выделении 36,5 миллиарда долларов на помощь пострадавшим от ураганов "Ирма", "Харви" и "Мария", а также от лесных пожаров в Калифорнии и других штатах. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.

В частности, 18,7 миллиарда долларов будет выделено Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA), еще 16 миллионов пойдут на финансирование страховых выплат по наводнениям, 577 миллионов — на укрепление борьбы с пожарами и 1,27 миллиарда — на продовольственную помощь Пуэрто-Рико, пострадавшему от урагана "Мария".

Законопроект поступает на подпись президенту Дональду Трампу.